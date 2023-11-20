حياة كريمة تنظم ندوات لتشجيع الطلاب على التطوع والمشاركة في العمل العام

نظمت مؤسسة حياة كريمة، سلسلة من الندوات الطلابية في الجامعات المختلفة؛ بهدف تشجيع الطلبة والشباب على العمل التطوعي والمشاركة في العمل العام، موضحة أنها تعتبر فرصة للشباب والطلاب للتعلم حول أهمية العمل التطوعي، وكيف يصبحون جزءا من التغيير الإيجابي في المجتمع.

هدف الندوات الطلابية

وأضافت حياة كريمة في منشور عبر صفحتها الشخصية، أن الندوات الطلابية تهدف إلى توضيح الجهود الجبارة التي تتم في الريف المصري ضمن المبادرة لتحسين حياة المصريين هناك بطرق كثيرة؛ منها تطوير البنية التحتية، تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، ودعم المشروعات الصغيرة وغيرها.

وأكدت حياة كريمة للشباب والطلاب أن هذه الندوات الطلابية لا تهدف إلى التعليم فقط؛ لكنها فرصة لمشاركة الأفكار، ومقابلة أشخاص جدد، وأن يصبحوا جزءا من مجتمع متحمس وفعّال، قائلة: «الموضوع مش بس تعليمي، ده كمان فرصة عظيمة تقابلوا ناس جديدة وتتشاركوا الأفكار وتكونوا جزء من مجتمع متحمس وفعّال».

ورفعت حياة كريمة شعار يلا نتشارك، نتعلم، ونعمل فرق، وجرى تنظيم بعض الندوات الطلابية في جامعة طنطا والمنوفية والمنيا.