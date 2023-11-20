محافظ سوهاج يستقبل وفد «فنون جميلة الإسكندرية» لعرض مشروعات حياة كريمة

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم بمكتبه، وفد قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، بحضور الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج الأسبق، والمهندس حسام الزغاوي، نقيب المهندسين بسوهاج، وأساتذة قسم العمارة بجامعة الاسكندرية، الدكتور محمد هشام سعودي، والدكتور خالد صلاح، والدكتور أحمد الزيات، والدكتور محسن مرداش، والدكتورة شروق اليماني، والمهندسة دنيا نبيل، والمهندس مصطفى ابراهيم، والمهندسة انجي خالد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

خطة كلية فنون جميلة الدراسية

وتأتي الزيارة في إطار الخطة الدراسية لمرحلة بكالوريوس العام الجامعي الحالي، قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، لدراسة تطوير وتنمية قطاع إقليم وسط وجنوب الصعيد، في إطار خطة القسم العلمي والتي تهدف لتخريج دفعة تتوافق مع علم ومعرفة بالمشروعات القومية بمحافظات الجمهورية.

مبادرة حياة كريمة بسوهاج

ورحب محافظ سوهاج خلال اللقاء بوفد جامعة الإسكندرية، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم لطلاب الكلية، وأعضاء هيئة التدريس.

واستعرض محافظ سوهاج خلال كلمته التي ألقاها جهود الدولة في تطوير وتنمية محافظة سوهاج، وذلك من خلال المشروعات التي تم الانتهاء منها والجارية في مختلف القطاعات من خلال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، أو برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أو الخطة الاستثمارية للمحافظة.

وأكّد المحافظ، أن الاستثمارات التي ضختها الدولة بسوهاج خلال الـ 9 سنوات الماضية، توازي ما تم ضخه خلال 100عام سابقة تقريبًا، مؤكدًا دعم وتعاون المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية معهم، والاستعداد التام لدراسة الآراء والأبحاث الخاصة بهم في تطوير المخطط الاستراتيجي المستقبلي للمحافظة .

اختيار سوهاج لمشروع طلبة فنون جميلة اسكندرية

من ناحيته، وأوضح الدكتور محمد هشام سعودي، أنه تم اختيار محافظة سوهاج لعمل دراسة للوضع الراهن، ودراسة، والمخطط الاستراتيجي للامتداد العمراني، والارتقاء بالبنية العمرانية لمدن المحافظة، مشيرا إلى تنظيم زيارات ميدانية للطلاب، وعقد اجتماعات وجولات بحضور عدد من القيادات التنفيذية للمحافظة.

عرض فيلم تسجيلي لمحافظة سوهاج

تضمن اللقاء عرض فيلم تقديمي من قبل طلاب قسم العمارة، بعنوان «دراسة الوضع الراهن لمدينة سوهاج» ضمن مشروع تطوير إقليم الصعيد، كما تم تقديم الرؤى الخاصة لتطوير المدينة مع مراعاة البعد التاريخي والموارد المتاحة للمدينة.