لتعزيز العمل التنموي والخيري.. افتتاح «Booth» حياة كريمة بجامعة سوهاج

افتتح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، والعقيد محمد كمال مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بمحافظة سوهاج، والدكتور محمود النجاح منسق عام مؤسسة حياة كريمة بسوهاج، «Booth مؤسسة حياة كريمة»، وذلك أمام مقر كلية الطب البشري داخل الحرم الجامعي القديم.

حضر الافتتاح الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور خالد عبداللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونخبة من منسقي مؤسسة حياه كريمة بالمحافظة، وعدد من العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكليات المختلفة.

توفير حياة كريمة للمواطن الأكثر احتياجا

وقال النعماني: إن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهدف توفير حياة كريمة للمواطن الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية هي المبادرة الرئاسية الأكبر، والأهم لبناء الإنسان المصري وتحسين مستوى معيشته، مؤكدًا أن جامعة سوهاج بمواردها وشبابها لا تألو جهدًا في المشاركة في تنفيذ كافة المبادرات الرئاسية والقومية التي تهدف إلى بناء وطننا الحبيب.

وقال رئيس جامعة سوهاج: إن افتتاح الـ Booth الخاص بمؤسسة حياة كريمة داخل حرم الجامعة يعد خطوة هامة في رسالة الجامعة وإيمانها بخدمة المجتمع وتعزيز قيم العمل التنموي والخيري داخل نفوس أبنائها طلاب الجامعة.

وذكر العميد محمد كمال، أن اقامة هذا booth جاء بهدف تنسيق أنشطة مؤسسة حياة كريمة داخل الجامعة، وإتاحة الفرصة لطلاب الجامعة للتعرف على تلك الأنشطة ومشروعات حياة كريمة التي تتم على أرض الواقع، وأيضاً اتاحة فرصة التسجيل لمشاركتهم المجتمعية، والعمل التطوعي، وذلك بهدف تعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».