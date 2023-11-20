حياة كريمة تشكر الرئيس السيسي في عيد ميلاده: قائد التنمية بالعصر الحديث

احتفلت مؤسسة حياة كريمة، بعيد ميلاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقالت إننا في هذا اليوم المميز نحتفل بعيد ميلاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تحت إشرافه الحكيم، شهدت مصر إنجازات هائلة في جميع الميادين.

وقالت حياة كريمة في منشور عبر صفحتها الشخصية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حقق إنجازات عظيمة ومتعددة في مختلف القطاعات؛ سواء داخليا أو خارجيا، مضيفة أنه تحت قيادته، تقدمت مصر بخُطى ثابتة نحو التقدم والتطور.

وأضافت حياة كريمة في التهنئة التي قدمتها للرئيس: «وبهذه المناسبة، نحتفل بشخصه العظيم وإسهاماته الرائعة في بناء مستقبل أفضل لبلادنا»، كما توجهت بالشكر والامتنان للرئيس السيسي ووصفته بقائد التنمية في العصر الحالي على جهوده في المشروع القومي «حياة كريمة»، وثقته في المجتمع المدني وتوطيد العلاقة بين مثلث التنمية لتعظيم استفادة المواطن من مشوار مصر في طريق التنمية.