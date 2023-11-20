نشأت الديهي: اختيار السيسي في الانتخابات الرئاسية واجب واطني

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس السيسي يعمل ليل نهار دون توقف، معقبًا: «السيسي يعمل بصدق شديد ويسمع كل الناس، ولديه صورة كاملة عن الأحداث».

الرئيس يعمل على مدار الساعة

وتابع «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية TEN، أن الرئيس يعمل على مدار الساعة في كل الملفات، ويعلم كل كبيرة وصغيرة عن كافة الوزارات، مستطردًا: «السيسي يعلم تفاصيل كافة المشاكل والأزمات، ويتحدث دائمًا عن ضرورة حل المشاكل والأزمات، والتحدث مع الناس عن طبيعة التحديات التي تواجه الدولة».

وأشار إلى أن بعض المسؤولين لا يتحدثون عن بعض الأزمات حتى يتحدث الرئيس السيسي عنها، معقبًا: «كتب على الرئيس السيسي التحدث عن كافة المشكلات والتحديات التي تواجه الدولة».

المشروع الوطني المصري

ولفت إلى أن المشروع الوطني المصري الذي هدد أكثر من مرة من الضروري أن يستكمل، ولكي يستكمل فمن الضروري أن ننتخب الرئيس عبد الفتاح السيسي مجددًا، والمشاركة في الانتخابات واختيار الرئيسي السيسي واجب وطني، ومن لم يشارك في الانتخابات يقصر في حق نفسه، مضيفًا أن الشعب المصري عليه أن يخرج بكثافة للمشاركة في الانتخابات لكي يرسل رسالة للعالم، معقبًا: «بلاش عملية الاسترخاء الانتخابية، أنا واثق من نجاح الرئيسي السيسي في الانتخابات، وهذه الثقة ناتجة عن شرعية الإنجاز، ولكننا نريد نجاحًا مبهرًا للرئيس السيسي الذي يقف حجر عثرة أمام كافة المؤامرات التي تحاك الدولة المصرية».