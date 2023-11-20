زعيم الأغلبية بالنواب: تفويض كامل للرئيس السيسي ورفض لتهجير سكان غزة

قال النائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، إن مجلس النواب سيناقش غدا 16 طلب إحاطة بشأن منع محاولات تهجير سكان غزة قسريا، لافتا إلى أن الشعب المصري رفض مخطط إسرائيل ووقف خلف القيادة السياسية فيما تراه مناسبا للحفاظ على الأمن القومي المصري.

مجلس النواب هو ضمير الأمة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن مجلس النواب هو ضمير الأمة، لافتا إلى أن مجلس النواب فوض الرئيس السيسي لاتخاذ إجراءات كلها للحفاظ على الأمن القومي المصري في جلسة طارئة والشعب المصري ملئ الميادين ورفض فكرة التهجير والتوطين ودعم القيادة السياسية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينتهك كل القوانين

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، يحلم بتهجير الشعب الفلسطيني قسريا، مبينا أنه يواصل ارتكاب المجازر ضد سكان غزة، مؤكداً أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينتهك كل القوانين الدولية والإنسانية.