عمرو سلامة يكشف موعد عرض فيلمه الجديد «شماريخ»

روج المخرج عمرو سلامة عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «x» لفيلمه الجديد «شماريخ»، الذي يعرض بدور العرض الشهر المقبل.

ونشر المخرج عمرو سلامة البوسترات الدعائية للفيلم وعلق عليها قائلا: «فيلم شماريخ 7ديسمبر في دور العرض».

فيلم (شماريخ) ٧ ديسمبر في دور العرض pic.twitter.com/FhSQJZMN1X — Amr Salama (@amrmsalama) November 20, 2023

عمرو سلامة يعلن عن فيلم شماريخ

أعلن المخرج عمرو سلامة منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، عن كواليس التحضير لفيلم شماريخ قائلا:«أول معالجة للفيلم كانت سنة 2005، وأول نسخة من الفيلم كتبتها سنة 2008، واشتغلنا على تحضيره وتطوير السيناريو وتصويره من سنة ونص يعني عمر، وأخيرًا هيخرج للنور، ولا ننسى ذكرى حبيبنا الفنان الراحل مصطفى درويش أحد أبطال الفيلم اللي صعقنا خبر وفاته بين أيام تصوير الفيلم، وكلنا بنهديله الفيلم».

أبطال فيلم شماريخ

فيلم شماريخ تدور أحداثه في إطار من الأكشن والتشويق والإثارة والرومانسية، من بطولة آسر ياسين، خالد الصاوي، أمينة خليل، محمد ثروت، سالي حماد، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وعدد من النجوم ضيوف شرف.