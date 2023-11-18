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كلمة مؤثرة من عمرو سلامة لروح مصطفى درويش قبل عرض «شماريخ»

كتب:

محمود الرفاعى
10:32 م | السبت 18 نوفمبر 2023
مصطفى درويش

مصطفى درويش

أهدى المخرج عمرو سلامة، أحدث أفلامه «شماريخ» لروح الفنان مصطفى درويش، الذي يقوم ببطولته آسر ياسين والفنانة أمينة خليل.

عمرو سلامة: الفيلم 14 ديسمبر المقبل

ونشر عمرو سلامة بوستر الفيلم، عبر حسابه الرسمي على موقع «X »، وكتب قائلا: «قد إيه وقت صعب تعلن عن نزول فيلمك، وتحاول تروج له في ظروف زي دي، كما حددت هذه المواعيد سلفا من قبل الأحداث، فيلم شماريخ سيتاح في السينمات المصرية من 14 ديسمبر، وعرضه العالمي الأول 1 ديسمبر في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي».

عمرو سلامة: لا ننسى حبيبنا مصطفى درويش

أضاف عمرو سلامة: «أول معالجة للفيلم كانت سنة 2005، وأول نسخة من الفيلم كتبتها سنة 2008، واشتغلنا على تحضيره وتطوير السيناريو وتصويره من سنة ونص، يعني عمر، وأخيرا هيخرج للنور.. ولا ننسى ذكرى حبيبنا الفنان الراحل مصطفى درويش، أحد أبطال الفيلم، اللي صعقنا خبر وفاته بين أيام تصوير الفيلم، وكلنا بنهديله الفيلم».

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