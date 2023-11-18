عمرو سلامة: طرح فيلم شماريخ بدور السينما 14 ديسمبر

أعلن المخرج عمرو سلامة عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، موعد طرح فيلم شماريخ في دور السينما ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

ونشر عمرو سلامة البوستر الدعائي للفيلم، وعلق عليه: «قد إيه وقت صعب تعلن عن نزول فيلمك وتحاول تروجله في ظروف زي دي، كما حددت هذه المواعيد سلفا من قبل الأحداث، فيلم شماريخ سيتاح في السينمات المصرية 14 ديسمبر، وعرضه العالمي الأول 1 ديسمبر في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي».

أول معالجة للفيلم كانت في 2005

وأضاف عمرو سلامة: «أول معالجة للفيلم كانت سنة 2005، وأول نسخة من الفيلم كتبتها سنة 2008، واشتغلنا على تحضيره وتطوير السيناريو وتصويره من سنة ونص يعني عمر، وأخيرا هيخرج للنور، ولا ننسى ذكرى حبيبنا الفنان الراحل مصطفى درويش أحد أبطال الفيلم اللي صعقنا خبر وفاته بين أيام تصوير الفيلم، وكلنا بنهديله الفيلم».

أبطال فيلم شماريخ

فيلم شماريخ تدور أحداثه في إطار من الأكشن والتشويق والإثارة والرومانسية، من بطولة آسر ياسين، خالد الصاوي، أمينة خليل، محمد ثروت، سالي حماد، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وعدد من النجوم ضيوف شرف.