الهلال الأحمر بشمال سيناء: استقبلنا 28 طفلا من المبتسرين في غزة

كشف الدكتور خالد زايد مدير الهلال الأحمر بشمال سيناء، أنه جرى استقبال 28 طفلا فلسطينيا من المبتسرين عبر معبر رفح، من أصل 31 طفلاً كان في استقبالهم وزير الصحة ومحافظ شمال سيناء، وجرى توزيعهم على المستشفيات في شمال سيناء، والقاهرة، يواقع 18 طفلا على مستشفيات شمال سيناء، والباقي لمستشفيات القاهرة عبر مطار العريش الدولي برفقة وزير الصحة.

قطاع غزة يعاني معاناة كبيرة

وتابع الدكتور خالد زايد، في مداخلة تليفونية برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن قطاع غزة يُعاني من توقف المستشفيات ونجحت الدبلوماسية المصرية في التفاوض والضغط لإدخال شحنات من الوقود لإعادة تشغيل المستشفيات والشاحنات الفلسطينية لاستقبال المساعدات وتفريغها ومن ثم توزيعها.

دخل مجموعة من الأطباء الاثنين لمصر

وأضاف أن اليوم دخلت مجموعة من الأطباء الأردنيين لمصر لإقامة مستشفى ميداني أردني داخل قطاع غزة عابرين معبر رفح مكملاً: «استقبلنا اليوم الأطباء الأردنيين برفقة ولي العهد الأردني ويقدر عددهم بنحو 25 طبيبا ومجموعة من الإداريين والمساعدين بإجمالي 125 فردا، ومعهم مجموعة من الحضانات والأدوية وبالفعل دخلوا لقطاع غزة بالتنسيق مع الجهات المختصة.