«القاهرة الإخبارية»: 67 مليون مصري يتأهبون للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

عرض برنامج «من مصر»، في حلقته الأولى عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامي عمرو خليل، تقريرا تلفزيونيا عن الانتخابات الرئاسية المصرية.

وذكر التقرير، أنه بأحلام يحدوها الأمل ويحفزها التفاؤل ووسط تحديات اقتصادية واضطرابات إقليمية ودولية يتأهب 67 ملايين مصري للتصويت في خامس انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ البلاد.

استكمال خطة التنمية الاقتصادية

وينافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين للفوز بفترة رئاسية تمتد لـ6 سنوات مقبلة، ويأتي على رأس المنافسين الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي الذي يقود البلاد منذ عام 2014، ويسعى إلى استكمال خطة التنمية الاقتصادية والمشروعات القومية المنتشرة في كل المحافظات أمام 3 رؤساء أحزاب ذوي توجهات سياسية مختلفة.

وهناك مرشح آخر هو فريد زهران رئيس حزب المصري الديموقراطي، صاحب التوجه الاشتراكي، والمرشح عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد الجديد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

10 آلاف لجنة تصويت

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أكثر من 10 آلاف لجنة لتصويت المصريين بالداخل، على أن تُجرى الجولة الأولى في أيام العاشر والحادي عشر والثاني عشر من ديسمبر المقبل، وحال الإعادة تُجرى في الثامن والتاسع والعاشر من يناير مطلع العام المقبل 2024.