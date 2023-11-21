النائب ضياء داوود: لن نقبل أن نكون أمام نكبة جديدة للشعب الفلسطيني

قال النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب، إن البرلمان يناقش في جلسته اليوم 16 طلب إحاطة بشأن منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين، بحضور رئيس الوزراء هي جلسة ستكون استثنائية، ومناقشة القضايا المطروحة المتعلقة بالتطور في غزة، وسيناريوهات مرتقبة على الحدود المصرية أو الأردنية.

لا يقبل إلا خطاب واضح

وقال ضياء الدين داوود، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على «القناة الأولى»، إنه في حالة حضور رئيس مجلس الوزراء لا يقبل إلا خطاب واضح وصريح أمام المخاوف التي يتحدث فيها الشعب المصري الذي خرج بالملايين ورفض كافة أشكال التهجير لأي من الحدود المصرية أو الأردنية.

لن نقبل أن نكون أمام نكبة جديدة

وتابع: «لن نقبل أن نكون أمام نكبة جديدة وده التزام على الدولة المصرية التي ناضلت للحفاظ على ترابها ولن نقبل التصفية للقضية الفلسطينية، ويجب أن نعلن بوضوح أننا لسنا جزءًا من صفقة قرن سواء الماضي أو الحاضر أو المستقبل، والبرلمان يُمثل الشعب والسلطة التنفيذية برئاسة رئيس الجمهورية والرئيس أعلن الموقف ولابد أن يُعلن البرلمان رفضه أي شكل من أشكال التهجير».