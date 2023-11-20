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زعيم الأغلبية البرلمانية: نقف صفا واحدا خلف الرئيس السيسي للحفاظ على أمننا القومي

كتب:

مريم جاد
10:31 م | الإثنين 20 نوفمبر 2023
رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن

رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن

قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وممثل الأغلبية البرلمانية، إن مجلس النواب يعبر عن شعب مصر الذي انتفض بالكامل وملأ الشوارع والميادين داعما للقيادة السياسية التي اتخذت مواقف واضحة أمام العالم أجمع منذ اللحظة الأولى لإعلان الأزمة بين الاحتلال الإسرائيلي والدولة الفلسطينية.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، في تصريحات لبرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة dmc: «نقف صفا واحدا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الذي استطاع أن يعبر عن ضمير شعب مصر بكل وضوح».

وتابع: فوضنا الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على الأمن القومي لمصر ودعم القضية الفلسطينية حتى لا تنتهي تلك القضية، لافتًا إلى الجرائم التي ترتكب وقتل للأطفال والشيوخ والنساء والمستشفيات التي تُهدم، وقتل للمرضى ينافي كل القوانين الدولية والإنسانية.

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