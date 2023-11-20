كيف حقق ياسين بونو أمنية طفل فلسطيني فقد قدمه؟.. بكاء وصدمة

ببراءة الأطفال، وبينما تتغير حياته رأسا على عقب، في أعقاب الحرب التي تخوضها بلاده ضد الاحتلال الصهيوني، لم يتوقع الطفل الفلسطيني عاصم أبو سالم، أن يجد نفسه وجها لوجه مع قدوته الأولى في الحياة، وهو ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب.

العدوان الإسرائيلي اغتال طفولته

عاصم أبو سالم، صاحب الـ11 عاما، الذي اغتال العدوان الإسرائيلي طفولته، وقضى على حلمه بأن يصبح لاعب كرة قدم مشهورا، خرج في مقطع مصور لا يتجاوز الدقائق، ليكشف عن تمسكه بحلمه بأن يصبح لاعب كرة قدم مشهورا.

«أتمنى تحقيق حلمي بأن أصبح لاعب كرة مشهورا مثل ياسين بونو، وأن تنتهي الحرب»، بهذه الكلمات كشف الطفل الفلسطيني الذي تسبب قصف الاحتلال الإسرائيلي في بتر قدمه وتركيب طرف صناعي عن أمنيته في ظل الوضع المأساوي الذي تعيشه غزة.

ياسين بونو يحقق أمنية طفل فلسطيني فقد قدمه في حرب غزة

مكالمة فيديو، كانت كفيلة بتحقيق حلم «عاصم»، بعد ساعات من الإعلان عن أمنيته، ليتفاجأ بالمغربي ياسين بونو يتحدث معه عبر الهاتف، ليؤكد له: «أنا بحبك كتير وانت قدوتي»، بينما لم يتمالك دموعه التي انهمرت معربا عن صدمته بعد تلك المكالمة، في ظل أمنيته بتلقي العلاج المناسب من أجل تحقيق حلم ممارسة كرة القدم.

إشادات واسعة بموقف حارس مرمى منتخب المغرب، بعد تحقيق حلم الطفل الفلسطيني، حيث كتب أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعليقا على الفيديو: «الله يسعد قبلك يا بونو أتمنى إنه عاصم ييجي للمغرب أو يتعالج أو يشوف كل لاعبة المغرب بإذن الله»، بينما علق آخر: «فخورين بك ياسين شكرا ليك جبرت بخاطره إن شاء الله نشوفكم في فيديو مع بعض».