«حقوق إنسان النواب»: تهجير الفلسطينيين لسيناء ليس على مائدة المفاوضات المصرية

قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هناك عدة طلبات إحاطة موجهة لرئيس الوزراء لاستجلاء عدة أمور؛ أولها حجم التطوير في سيناء وما تم من استثمارات، والأمر الأهم ومحور الحديث معرفة حجم المساهمات التي قامت بها مصر خلال اندلاع الحرب منذ 7 أكتوبر.

وأكد طارق رضوان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة» مع الإعلامي يوسف الحسيني، على «القناة الأولى»، أنه فيما يتعلق بمحاولة التهجير إلى سيناء ليست على مائدة المفاوضات المصرية لأن إيمان الدولة بالقضية الفلسطينية نابع من الداخل المصري، مشيرا إلى أنه منذ اندلاع الحرب على غزة قامت لجنة حقوق الإنسان بعمل اجتماعات داخلية وبعدها دعوة المراكز البحثية والنشطاء في مجال حقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وتابع: ذهلنا من حجم التقارير وجاء لنا تقارير تصل لـ1600 صفحة موثقة بالصور والفيديوهات لانتهاكات الاحتلال وقمنا بإعداد تقرير مجمع لهذه التقارير وخاطبنا منصات إقليمية مثل البرلمان العربي ودولية لتوصيل هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية.