النائب طارق رضوان يُثمن جهود الدولة في لارتقاء بحقوق الإنسان وتمكين المرأة

أشاد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتأكيد مصر أمام الدورة 73 للّجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المنعقدة في بانجول عاصمة جامبيا، خلال الفترة من 21 أكتوبر إلى 9 نوفمبر 2022، صلابة عزمها على مواصلة جهود الارتقاء بحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالتوازي مع النهوض بوضعية المرأة وحماية حقوق الطفل وذوي الإعاقة وكبار السن وتمكين الشباب مؤكداً أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح اصبحت تعطى أكبر اهتمام لحقوق الانسان بمفهومها الشامل.

قضايا حقوق الإنسان

وأكد «رضوان»، في بيان صحفي اليوم، أهمية القضايا التي تناولها السفير وائل نصر الدين عطية، نائب مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان أمام اللجنة الإفريقية، خاصة فيما يتعلق بجهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالاشتراك مع المجتمع المدني وتأكيده أن بناء القدرات والتوعية يمثلان أهم محاور الاستراتيجية سعياً إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان، جنباً إلى جنب التطوير التشريعي والمؤسسي.

وأضاف أن «عطية»، استعرض مختلف المبادرات التي أطلقتها الحكومة للارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري، وعلى رأسها مبادرة «حياة كريمة»، التي تغطى أكثر من 4500 قرية يقطنها 58% من السكان بتكلفة تصل إلى نحو 45 مليار دولار إلى جانب تطوير منظومتي التعليم والتأمين الصحي ومشروعات الإسكان الاجتماعي للقضاء على العشوائيات وتوفير السكن اللائق ومياه الشرب النظيفة والصرف الصحي.

المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي

وأشاد النائب طارق رضوان بتأكيد السفير وائل نصر الدين على الأولوية التي توليها مصر لتمكين المرأة وهو ما تجسده الجهود المتواصلة لتحقيق المساواة بين الجنسين في مكان العمل، فضلاً عن الجهود الجارية لتحقيق الشمول المالي للمرأة ومكافحة العنف والتمييز ضدها سواء من خلال إدخال التعديلات التشريعية ذات الصلة أو حملات التوعية المجتمعية.

وأكد أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي وأصبحت تحتل مكانة مرموقة بمختلف المواقع القيادية في مؤسسات الدولة كافة وحققت نجاحات كبيرة ومبهرة في هذه المواقع.