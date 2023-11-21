أميركا تطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن السفينة المحتجزة وطاقمها

حرصت الولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين، على التنديد باحتجاز الحوثيين سفينة شحن في البحر الأحمر، واصفة ذلك بأنه انتهاك للقانون الدولي، مطالبة بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها.

احتجاز الحوثيين لسفينة

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في مؤتمر صحافي، إلى إن احتجاز الحوثيين للسفينة جالاكسي ليدر في البحر الأحمر يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مواصلا:« نطالب بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها وسنتشاور مع حلفائنا وشركائنا في الأمم المتحدة بشأن الخطوات التالية المناسبة» بحسب وكالة أنباء رويترز.