«الحوثي» تبث تسجيلا لاحتجاز سفينة جنوب البحر الأحمر تقول إنها إسرائيلية (فيديو)

بثت جماعة الحوثي تسجيلا مصورا لاحتجازها سفينة شحن في جنوب البحر الأحمر تقول إنها إسرائيلية، وذلك وفقا لما أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

وأعلنت جماعة الحوثيين في اليمن السيطرة على سفينة «إسرائيلية»، واقتيادها للسواحل اليمنية، وقالوا إن ذلك يأتي تعبيرًا عن تضامنهم ودعمهم ونصرة لأهالي قطاع غزة ضد الكيان المحتل.

وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، إن القوات البحرية الحوثية نفذت عملية عسكرية كان من نتائجها الاستيلاء على سفينة إسرائيلية واقتيادها للسواحل اليمنية، وذلك انطلاقا من المسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، وما يتعرض له من مجازر.

وأضاف سريع، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القوات اليمنية تتعامل مع طاقم السفينة الإسرائيلية وفقا لتعاليم الدين الإسلامي وتحذر كل السفن التابعة لإسرائيل أو تتعامل معها أنها سوف تصبح هدفا مشروعا للقوات المسلحة اليمنية.

أول تعليق لمالك السفينة المختطفة

ونشرت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن رويترز، إن مالك السفينة التجارية المختطفة جالاكسي ليدر، قال في بيان رسمي اليوم الاثنين، أن بعض العسكريين صعدوا على متن السفينة بشكل غير قانون باستخدام طائرة هليكوبتر في 19 نوفمبر الجاري، وهي موجود الآن في منطقة ميناء الحديدة في اليمن.

وأضافت شركة جالاكسي ماريتايم المحدودة المسجلة في جزيرة آيل أوف مان، المالكة لشركة جالاكسي ليدر لنقل السيارات، في بيان: «لقد فُقدت جميع الاتصالات مع السفينة في وقت لاحق».

وأكد مالك السفينة أنها تابعة لشركة شحن، ولا علاقة لها بالسياسة، وأنه لن يعلق أكثر على الوضع السياسي أو الجيوسياسي.