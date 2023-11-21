قصة «زغرودة» والدة لاعب حرس الحدود في المدرجات.. هل ينضم للأهلي؟

في مشهد غير مألوف، خطف لاعب حرس الحدود محمود ممدوح ووالدته الأضواء على هامش مباراة فريقه أمام مصر المقاصة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري المحترفين «القسم الثاني أ».

«زغرودة في المدرجات»، هكذا لم تتمالك والدة لاعب الحرس نفسها من الفرحة، بعد توجه نجلها إليها عقب تسجيله هدفا في فوز فريقه بستة أهداف لهدفين، لتصبح قبلته لها حديث الساعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

قصة زغرودة والدة لاعب حرس الحدود في المدرجات.. ماذا قالت للحكم؟

«أجمل احتفالية من قبل لاعب نادي حرس الحدود»، هكذا وصف أحد رواد موقع «فيسبوك» احتفال اللاعب مع والدته، بينما علق آخر: «زغرودة وحضن، أحلى احتفال ممكن تشوفه في الملاعب طول حياتك».

«كان نفسي أبوس رجلها»، بهذه الكلمات كشف محمود ممدوح عن كواليس احتفاله مع والدته بهدفه في مرمى المقاصة، في تصريحات تلفزيونية، مؤكدا أنه كان يحضر لهذا الاحتفال، وكان يتمنى تقبيل قدمها لأنها تستحق ذلك.

وكشفت والدة اللاعب، في تصريحات تلفزيونية، أنها تفاجئت باحتفال نجلها، موضحة: «هو كان مبلغني من فترة أنه هيقدملي حاجة خلال إحدى المباريات، لكن مكنتش متوقعة الاحتفال ده».

هل تتحقق أمنية والدة لاعب حرس الحدود بلعب نجلها للأهلي؟

وكشفت عن حديثها مع حكم اللقاء، مؤكدة أنها لم تكن تعلم القوانين بعد حصول نجلها على بطاقة صفراء بسبب احتفاله في المدرجات، قائلة: «قلت للحكم حتى لو أخد كارت أحمر هحتفل بنفس الطريقة».

وقالت والدة لاعب حرس الحدود: «محمود كان يبلغني من فترة أنه ينوي تقديم شيئ لي في إحدى المباريات، ولكنني لم أتوقع هذا الاحتفال وأسعدني وهو لاعب بار بوالديه».

«نفسي يلعب في الأهلي»، هكذا أعربت والدة اللاعب عن حلمها في أن ترى نجلها يدافع عن ألوان نادي القرن الأفريقي، مضيفة: «أنا بعشق الأهلي أبا عن جد ونفسي محمود يلعب في النادي».