مدرسة زيد بن حارثة بالإسكندرية تكرم الطالبة الحاصلة على بطولة الجمباز

قالت جيرمين محمد، مدير مرحلة رياض الأطفال بمدرسة زيد بن حارثة الرسمية لغات بإدارة العجمى التعليمية بالإسكندرية، إن المدرسة كرمت الطفلة تمارا إبراهيم، الطالبة في «KG2»، بعد حصولها على المركز الأول في بطولة الإسكندرية للجمباز، تشجيعًا لها للاستمرار في تحقيق البطولات الرياضية، كما أنها من المتفوقات والأذكياء بالمدرسة.

وأوضحت «محمد» أن المدرسة تكرم الفائزين بالبطولات في جميع المسابقات تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عربى أبو زيد وكيل وزارة التعليم وبسيونى محمد مدير عام إدارة العجمي التعليمية، لتشجيع الأطفال للاستمرار في تحقيق البطولات.

تكريم بطلة الجمباز

سعادتى كبيرة

وتضيف نشوى محمد والدة الطفلة البطلة تمارا إبراهيم سعادتى كبيرة بتكريم المدرسة لإبنتى أمام زملاءها فهذا التكريم أعطاها الحماس على تحقيق المزيد من البطولات كما جعلها تحب الذهاب إلى المدرسة والإنتظام فى الدراسة ولا تعطلها التدريبات أو المشاركة في البطولات عن الدراسة بل أضافت لها حب التفوق وقالت لى أنها تريد أن تكون الأولى بالمدرسة كما كانت الأولى ببطولة الإسكندرية للجمباز.