«تعليم الإسكندرية»: إطلاق برنامج تدريبي لتعزيز الوعي المجتمعي لدى الطلاب

قال بسيوني محمد بسيوني، مدير عام إدارة العجمي التعليمية بالإسكندرية، إنه في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتفْعِيل دَوْر المدرسةِ في تَعْزيز الوَعْي المجتمعيّ وقِيَم المواطنة لدي الطلاب في ضوء التحول الرقميّ، وتحت رعاية الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، و نادية فتحي وكيل المديرية، تم إطلاق برنامج تدريبي بعنوان «دور المدرسة في تعزيز الوعْي المجتمعي وقِيم المواطنة لدي الطلاب في ضوء التحول الرقمي».

تعزيز الوعي المجتمعي

وأشار «بسيوني» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الهدف من البرنامج إكساب المشاركين من الطلاب المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة لتفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعيّ وقيم المواطنة لدى الطلاب بالإدارة التعليمية، ويستهدف التدريب مديري المدارس والمعلمين والأخصائيين من كل مدرسة ورئيس مجلس الأمناء بالإدارة التعليمية وأمين إتحاد الطلاب بالإدارة التعليمية في برنامج يستمر لثلاثة أيام متتالية وفق جدول زمني.

التدريب بخمس قاعات

وأضاف مدير عام إدارة العجمي التعليمية، أن مدة البرنامج التدريبي 3 أيام، ‏تتضمن اليوم الأول، الوعي والمواطنة، واليوم الثاني التربية الإيجابية، وفي اليوم الثالث خطة action plan، وقد تم تنظيم التدريب في خمس قاعات بمدارس مختلفة مدرسة موسى بن نصير الابتدائية، ومدرسة العجمي الثانوية بنات، ومدرسة عباس حلمي الثانوية بنات، ومدرسة حسن صبحي الثانوية، ومدرسة زيد بن حارثة الرسمية، ومدرسة اللواء محمد نجيب الرسمية، بحضور مدير الخدمات والأنشطة التربوية ومديري المراحل المختلفة وهبة سليمان وكيل الإدارة .