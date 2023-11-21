نتنياهو: سنواصل العمل حتى عودة المحتجزين في غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حكومته ستواصل العمل حتى عودة المحتجزين في غزة، مشددا على مواصلة العمل حتى القضاء على الفصائل والتهديدات في غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.

استشهاد 17 فلسطينا بقصف لمخيم النصيرات

واستشهد 17 فلسطينيا بقصف لمخيم النصيرات وسط القطاع، هذا بجانب قصف قوات الاحتلال منزلا بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال الدكتور أشرف القدرة، متحدث وزارة الصحة الفلسطينية لقناة «القاهرة الإخبارية»، إنه لا وجود للأنفاق أو أسلحة بالمستشفيات، وما يروج له الاحتلال مجرد أكاذيب.

الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا إعلامية ضد المستشفيات

وأضاف أشرف القدرة، أن الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا إعلامية ضد المستشفيات في قطاع غزة، لافتا أن الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة في المستشفى الإندونيسي.

وتابع: «نثمن جهود مصر في استقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين للعلاج بالمستشفيات المصرية». موضحا إن الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا إعلامية ضد المستشفيات في قطاع غزة.