عاجل.. كولر يطيح بلاعب الأهلي من التشكيل.. ويبحث عن بديل

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الإطاحة بخالد عبد الفتاح، لاعب الفريق، من حساباته في التشكيل الأساسي للفريق بالفترة المقبلة.

كولر أبدى انزعاجه الشديد من مستوى خالد عبد الفتاح

وعلم «الوطن سبورت» أن كولر أبدى انزعاجه الشديد من مستوى خالد عبد الفتاح في لقاء الفريق الأخير أمام الجونة، بعدما شارك بديلًا لعلي معلول في مركز الظهير الأيسر، بجانب تأدية اللاعب بشكل متواضع خلال الفترة التي يحتاج فيها الجهاز الفني لخدماته بتشكيل الفريق.

غياب علي معلول عن مباراة الأهلي المقبلة

وتأكد غياب علي معلول عن مباراة الأهلي المقبلة أمام ميديما الغاني المقرر لها السبت المقبل، بسبب إصابة في العضلة الخلفية، إلا أن كولر استقر على إعادة كريم الدبيس واستبعاد خالد عبد الفتاح من حساباته الأساسية.

في سياق متصل، منح مارسيل كولر الضوء الأخضر لمسئولي النادي الأهلي، لرحيل خالد عبد الفتاح عن صفوف القلعة الحمراء خلال الميركاتو الشتوي، يناير 2024، بعدما أكد أن اللاعب بات خارج حساباته في الوقت الراهن.

وتعاقد الأهلي مع خالد عبد الفتاح في شهر يناير الماضي قادمًا من سموحة، مقابل الاستغناء عن حسام حسن، مهاجم الفريق، ودفع 10 مليون جنيه

ويستعد الأهلي لمواجهة ميديما الغاني في المباراة المقرر انطلاقها في الساعة التاسعة مساء يوم السبت المقبل الموافق 25 من شهر نوفمبر، على استاد السلام، في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا