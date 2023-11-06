قرار يرد اعتبار الأهلي أمام استفزازات صن داونز.. كيف انتصر كولر؟

حرب كلامية لم تهدأ نيرانها، على مدار 6 أيام، خاض خلالها عملاقا إفريقيا الأهلي وصن داونز، معركة خارج الملعب، دون انتصار أي من أطرافها حتى تلك اللحظة، في ظل خيبة الآمال التي تلقاها الثنائي في مشوار الدوري الإفريقي، بالخسارة تارة والخروج تارة أخرى.

حرب كلامية بين الأهلي وصن داونز

الأزمة بدأت عندما قرر رولاني موكوينا استفزاز الأهلي بتصريحات مثيرة، أكد خلالها أن المارد الأحمر يختبئ خلف ستارة الظلم التحكيمي عقب كل خسارة يتلقاها، مستعينًا يتصريحات السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق الأحمر، الذي اشتكى من عدم تدخل الـ«var» لاحتساب ركلة جزاء لصالح فريقه، بعد الخسارة في لقاء الذهاب بنصف نهائي الدوري الإفريقي: «أين الـvar؟ أنا لا أجد وظيفة له، وعلينا التعويض في القاهرة».

رولاني موكوينا وضع نفسه في مأزق، بعدما تهكم على شكوى الأهلي وكولر من التحكيم عقب كل خسارة، قبل أن يكرر الفعل ذاته، عقب الخسارة في لقاء الذهاب أمام الوداد، في نهائي الدوري الإفريقي، الذي انتهى بثنائية لهدف، لصالح «وداد الأمة»: «كان على الحكم إشهار بطاقة حمراء بدلًا من الصفراء في وجه يحيي جبران، بعد تدخله العنيف والخاطئ، حتى نواجه الخصم بـ10 لاعبين، ما كان من شأنه تغيير السيناريو».

السوداني محمود علي إسماعيل حكم مباراة صن داونز والوداد، كانت له كلمة الفصل في رد اعتبار الأهلي، بعد تصريحات موكوينا المتهكمة، بعد قراره بعدم طرد خليل جبران، ما جعل موكوينا يصدر التصريحات ذاتها التي تهكم عليها من قبل.

صن داونز والأهلي على المستوى الإفريقي الغريمان الأصعب في القارة السمراء، ما جعل مواجهتهما استثنائية على الأصعدة كافة، في ظل فشل المارد الأحمر كسر سلسلة من 7 مباريات دون انتصارات ما بين تعادل وهزيمة.

مواجهة صن داونز باتت بمثابة عقدة تاريخية للأهلي، بعدما فشل في تحقيق أي انتصار على الفريق الأصفر، منذ 16 مايو 2021.