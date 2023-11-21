الخارجية الأمريكية: استهداف المدنيين اللاجئين بمواقع حماية في غزة أمر غير مقبول

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية على أن استهداف المدنيين اللاجئين بمواقع تتمتع بحماية في غزة أمر غير مقبول، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.

الاحتلال يقتحم مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وعدة مناطق منها نابلس وجنين شمال الضفة الغربية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عناتا في مدينة القدس.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات متفرقة على مخيم جباليا وبيت لاهيا شمالي قطاع غزة، واندلعت اشتباكات قوية بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال بمدينة غزة، وقصف طيران الاحتلال محيط المستشفى الأوروبي شرق خان يونس.