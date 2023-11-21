فصائل فلسطينية: إطلاق سراح محتجزي إسرائيل يكون مقابل الأسرى الفلسطينيين

نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن فصائل فلسطينية، أن هناك مفاوضات مكثفة لتسهيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة، ضمن صفقة الإفراج عن محتجزين من الطرفين.

إطلاق سراح محتجزي إسرائيل يكون مقابل الأسرى

وأوضحت القناة في خبر عاجل لها، أن الهدنة بقطاع غزة ستكون لأيام محددة، على أن يكون إطلاق سراح محتجزي إسرائيل يكون مقابل الأسرى الفلسطينيين.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي العديد من المناطق وشنت الغارات على مدار ساعات ليلة اليوم، حيث اقتحمت مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية ونابلس وجنين شمال الضفة الغربية.

الزوارق الحربية الإسرائيلية تقصف المناطق الشرقية بالقطاع

فيما شهد جنوب قطاع غزة غارات إسرائيلية مكثفة وقصفت الزوارق الحربية الإسرائيلية المناطق الشرقية بالقطاع.

ودكت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي عددا من القطاعات في غزة وقصف الاحتلال منزلا بخان يونس جنوبي قطاع غزة.