هزة أرضية تضرب جنوب اليونان.. عمقها 151 كيلومترا

ضربت هزة أرضية بقوة 2.1 درجة على مقياس ريختر، جنوب اليونان، فجر اليوم الاثنين، بعمق 151 كيلومترا، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأروبي المتوسطي.

وقال المركز الأوروبي لرصد الزلازل، إن بؤرة هزة أرضية ضربت جنوب اليونان، وقعت على مسافة 103 كيلومترات جنوب شرق باتراس غرب البلاد.

كما أظهرت بيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت جنوب اليونان على مسافة 7 كيلومترات شرق ميجالوبولي.