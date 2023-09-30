هزة أرضية تضرب جنوب اليونان.. عمقها 9 كيلومترات

ضربت هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، جنوب اليونان بعمق 9 كيلومترات، وفقا لبيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، التي نشرها عبر موقعه الإلكتروني، فجر اليوم السبت، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت جنوب اليونان على مسافة 228 كيلومترا جنوب باتراس غربي البلاد.

كما أظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقع بؤرة هزة أرضية ضربت جنوب اليونان على مسافة 83 كيلومترا جنوب مدينة بيلوس.