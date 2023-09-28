هزة أرضية بقوة 3 درجات تضرب جنوب اليونان

ضربت هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، جنوب اليونان، على عمق 5 كيلومترات، وفقا لبيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، نشرها عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت جنوب اليونان، على مسافة 35 كيلومترا بين الشرق والجنوب الشرقي من أثينا.

وأضافت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن بؤرة الهزة الأرضية، وقعت كذلك على مسافة 15 كيلومترا جنوب شرق أرتيميدا إحدى الضواحي الشرقية للعاصمة أثينا.