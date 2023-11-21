تفاصيل مبادرة التسوية التجنيدية من «الهجرة» لخدمة المصريين في الخارج

قالت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنّ مبادرة تسوية الموقف التجنيدي نهائيا للمصريين بالخارج، والتي تم إطلاقها شهر يوليو الماضي، تعكس اهتمام الدولة المصرية بمواطنيها المقيمين في الخارج، ومن يواجهون مشكلة الموقف التجنيدي تعيقهم عن العودة إلى الوطن، أو عدم القدرة على مغادرته مجددًا حال العودة بسبب طلبهم للتجنيد، وبات بإمكانهم حاليًّا تسوية أوضاعهم من خلال تلك المبادرة.

تفاصيل مبادرة تسوية الموقف التجنيدي

ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، إنفوجرافيك بتفاصيل مبادرة تسوية الموقف التجنيدي نهائيًّا للمصريين بالخارج، فقًا لوزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نوفمبر 2023.

التسوية التجنيدية

أبرز مبادرات وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

- تتضمن المبادرة تسجيل بيانات المصريين بالخارج ممن يريدون التسوية التجنيدية عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية، مقابل مبلغ مالي يقدر بـ5 آلاف دولار أو يورو.

- تتضمن المبادرة أعمارًا تتراوح بين 19 و30 عاما سواء من الدارسين أو العاملين أو مزدوجي الجنسية.

- تخدم المبادرة الطلاب الدارسين في الخارج، الذين يحتاجون إلى تسوية حالتهم التجنيدية، لاستصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر واستكمال الإجراءات الخاصة بالإقامة.