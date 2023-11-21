«الصحة» تحذر من الإصابة بمرض «الربو».. اذهب للطبيب فورا عند ظهور 3 أعراض

عممت وزارة الصحة والسكان منشورا على مديريات الشؤون الصحية بشأن علاج «الربو الشعبي»، موضحة أنه مرض منتشر بين الأطفال، ويصيب الشعب الهوائية والجيوب الأنفية، مشيرة إلى أنه يمكن الشفاء منه بعد فترة الالتزام بالعلاج.

ماهو مرض الربو؟

وذكرت وزارة الصحة في تقرير رسمي أنه عبد إصابة الكبار بالربو الشعبي يصبح مرضا مزمنا، إذ يصاب به الأشخاص في الفترة بين أواخر العشرينيات وأوائل الثلاثينات وذلك لمن من يتعرض للأتربة أو الروائح النفاذة، مؤكدة أنه يمكن الالتزام بالعلاج الذي يحدده الطبيب المختص والمشرف على الحالة، إذ يختلف البروتوكول العلاجي من مريض لآخر، وفقا للحالة التشخيصية.

أعراض الربو الأكثر شيوعا

وأضافت وزارة الصحة أن هناك مجموعة من الأعراض الشائعة بين المواطنين عند الإصابة بالربو، منها:

- ضيق في التنفس

- الصفير والسعال

- ضيق في الصدر

- وهناك أعراض تلازم الطفل من شدة المرض، وقد تظهر هذه الأعراض بشكل غير متكرر، أو قد تكون موجودة على مدار الساعة.

الخط الساخن لوزارة الصحة

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة الاتصال بالخط الساخن للوزارة 105، للرد على جميع التساؤلات والاستسفارات المختلفة، منوهة برفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على جميع مستوى المحافظات، بالتزامن مع انخفاض درجة الحرارة ودخول فصل الشتاء.