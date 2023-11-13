وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتفقد سير العمل بمستشفى منيا القمح 

مر الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على مستشفى منيا القمح المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بها.

المرور على بنك الدم التجميعي وتم التأكد من توافر الفصائل

بدأ وكيل وزارة الصحة زيارته بالمرور على بنك الدم التجميعي، وجرى التأكد من توافر الفصائل المختلفة من الدم ومشتقاته، كما تم مناظرة سجلات مؤشرات الأداء ببنك الدم، وحملات التبرع التي نفذت خلال الأسبوع الماضي، مؤكدا أهمية ارتداء الزي أثناء تنفيذ هذه الحملات وتوافر الأمن وعمال النظافة بجانب الفريق الطبي، كما تفقد قسم الأشعة، والتأكد من كفاءة عمل أجهزة الأشعة المقطعية والتلفزيونية والعادية، متابعاً مؤشرات التردد عليها، متفقداً العيادات الخارجية «الباطنة، والأطفال، والجراحة»، ومؤكداً على أهمية تسجيل التشخيص الطبي بدقة بالدفاتر مع تطبيق كل معايير الجودة بالسجلات الطبية بجميع العيادات، كما تابع أداء العمل بمكتب قرارات العلاج على نفقة الدولة، والتأكد من سرعة تنفيذ الإجراءات الخاصة بقرارات العلاج للمرضى، كما تفقد غرفة ملفات المرضى، موجهاً بتنظيم الغرفة والاستعانة بمخزن خارجي بالتنسيق مع الإدارة الصحية لنقل الملفات غير المستخدمة بها.

التأكد من جودة الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى والعاملين

كما تفقد الدكتور هشام مسعود مطبخ المستشفى، وتم التأكد من جودة الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى والعاملين، كما وزن عددا من الوجبات للتأكد من الالتزام بالمعايير المحددة لها وفقاً للتعاقد، كما تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدليات، موجهاً مدير المستشفى بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمبنى المزمع تطويره لرفع كفاءة عدد من الأقسام الطبية بالمستشفى، لخدمة المرضى والمواطنين بمركز ومدينة منيا القمح.