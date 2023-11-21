«السياحة»: نفاد تذاكر شهر نوفمبر لمعرض رمسيس وذهب الفراعنة في أستراليا

أعلنت وزارة السياحة والآثار أن المعرض الأثري «رمسيس وذهب الفراعنة» الموجود حاليا في متحف أستراليا بمدينة سيدني، والذي بدأ في استقبال الزوار منذ السبت الماضي حقق نجاحا كبيرا، إذ نفدت جميع التذاكر المخصصة لشهر نوفمبرالجاري، وجرى بيع أكثر من 110 آلاف تذكرة حتى الآن.

182 قطعة أثرية

وأضافت الوزارة فى بيان صحفي أن معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» يضم 182 قطعة أثرية من مقتنيات المتحف المصري بالتحرير من عصر الملك «رمسيس الثاني»، وتابوت الملك الذي جرى نقله في موكب مهيب مع المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.

وأشارت الوزارة إلى أن المعرض يضم أيضا بعض القطع الأثرية الأخرى من مكتشفات البعثة المصرية بمنطقة البوباسطيون بسقارة، بالإضافة إلى مقتنيات عدد من المتاحف المصرية تُبرز بعض الخصائص المميزة للحضارة المصرية القديمة من عصر الدولة الوسطى وحتى العصر المتأخر، من خلال مجموعة من التماثيل، والحلي، وأدوات التجميل، واللوحات، والكتل الحجرية المزينة بالنقوش، بالإضافة إلى بعض التوابيت الخشبية الملونة.

محطات معرض رمسيس وذهب الفراعنة

وأوضحت الوزارة أن معرض رمسيس وذهب الفراعنة بدأ رحلته خارج مصر في أولى محطاته في نوفمبر 2021 بمدينة هيوستن، ثم محطته الثانية في أغسطس 2022 بمدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم محطته الثالثة في إبريل 2023 بالعاصمة الفرنسية باريس حيث حقق بها 817 الف زائر.

وشهد الافتتاح الرسمي للمعرض السبت الماضى الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ووفد من وزارة السياحة والآثار، وJohn graham وزير الفنون والموسيقى والسياحة والأعمال بأستراليا، والدكتور كيم ماكاي مديرة متحف استراليا، والسفير محمد خيري القنصل العام لمصر بمدينة سيدني بأستراليا.