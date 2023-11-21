الكشف على 70 مواطنا ضمن مبادرة «صحتك تهمنا» بالأقصر

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، قافلة طبية مجانية، للكشف على العيون بالمجان ضمن مبادرة «صحتك تهمنا» بمرکز ومدينة إسنا، بالتنسيق مع جمعية المنار للتنمية والتدريب بتوماس 3، بناء على تعليمات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وتوجيهات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية.

توقيع الكشف الطبي على 70 حالة

وأسفرت القافلة عن توقيع الكشف الطبي على 70 حالة، ثم أخذ مقاسات نظارات وتحديد موعد لإجراء العمليات بحضور وتنسيق شباب لجنة الصحة بوحدة السكان.

شارك في القافلة كل من رجاء شوقي رئيس وحدة السكان بالأقصر، والدكتور أحمد العراقي منسق المسئولية المجتمعية وعضو المجلس الإقليمي للسكان.