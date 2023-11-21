جامعة الأقصر تناقش مقترحات تطوير العمل بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

عقد مجلس إدارة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الأقصر، جلسته رقم 25، برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود النوبي، مدير المركز، وعمداء الكليات، وجمال السيد، أمين عام الجامعة، وأعضاء مجلس الإدارة.

إدراج المركز ضمن دليل مراكز التدريب المعتمدة

واستهل رئيس جامعة الأقصر الجلسة بتهنئة أعضاء المجلس بمناسبة إدراج المركز ضمن دليل مراكز التدريب المعتمدة على المستوى القومي بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

تطوير العمل داخل مركز تنمية قدرات التدريس

وناقشت الجلسة عددا من الموضوعات والمقترحات التي تتعلق بتطوير العمل داخل مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأقصر، فيما صدق أعضاء المجلس على عدد من القرارات في هذا الإطار.

وكان مجلس المكتبات بجامعة الأقصر، اعتمد قواعد الجرد للعام الدراسي 2022-2023، بالإضافة إلى الموافقة على قبول الإهداء المقدم من المركز العلمي للبحوث القرآنية وهي عبارة عن مجموعة من الكتب التراثية.