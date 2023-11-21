نائب وزير الإسكان يتابع مشروع الصرف الصحي المتكامل بقرى محافظة الأقصر

تابع الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والوفد المرافق الذي ضم ممثلين عن بنك التنمية الأفريقي، ووزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أعمال تنفيذ مشروع توفير خدمات الصرف الصحي المتكاملة في بعض المناطق الريفية في صعيد مصر بالأقصر، والتي تشمل عدد 10 قرى بمدينتي إسنا والطود، وتنفذه الدولة بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية.

المشروع يخدم 162 ألف نسمة

وشمل الاجتماع استعراض الخطوات التنفيذية والأعمال الجارية، لمراحل التنفيذ بالمشروع الذي سيخدم 8 قرى بمركز إسنا «مركز مستهدف ضمن مبادرة حياة كريمة» وهي قرى «كيمان المطاعنة - أصفون - طفنيس - الغريرة - الشغب - الدبابية - المعلا – توماس 3»، كما يخدم قريتين بمركز الطود وهما «العديسات بحري ـ العديسات قبلي»، حيث يتم تمويل المشروع عن طريق البنك الإفريقي للتنمية، ويخدم حوالي 162 ألف نسمة بهذه القرى.

كما عرض فريق العمل لوحدة المشروع مراحل التنفيذ وما تحقق منها، وعرض الأعمال الجارية والخطوات المستقبلية للمشروع.

تحقيق نسب التنفيذ المطلوبة

وفي كلمته أكد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، أن الوزارة تدعم الكوادر الشابة التي أظهرت حرصها على تحقيق نسب التنفيذ المطلوبة خلال المرحلة السابقة وحرصهم على نجاح المشروع لخدمة أهالي قرى محافظة الأقصر.