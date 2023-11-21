«رياضة الأقصر» تنظم تدريبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، تدريبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالأقصر، لألعاب القوى والملاكمة والمصارعة للبراعم، بنادي المدينة المنورة والمدينة الشبابية بالأقصر، من خلال إدارة الرياضة بالتعاون مع الإدارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب و الرياضة، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم، وصلاح رشوان، مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر.

الكشف عن الموهوبين ورعايتهم

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة، أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي يهدف إلى الكشف عن الموهوبين ورعايتهم وإعدادهم بالشكل الأمثل، كونهم أبطال المستقبل الذين سيمثلون مصر في مختلف المحافل الدولية، إذ يعد أحد المشروعات القومية والواعدة للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، فضلا عن كونه أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، والذي يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل في هذا الشأن.

مراحل المشروع

وأكد صلاح رشوان، مدير مديرية الشباب والرياضة في محافظة الأقصر، أن مراحل المشروع تبدأ بانتقاء وإجراء الاختبارات للاعبين الذين وقع عليهم الاختيار، إذ يلتحقون بالمرحلة الأولى، وهي البراعم لمدة عامين، وفي المرحلة الثانية الناشئين لمدة عامين، والمرحلة الثالثة الشباب لمدة عامين، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة هي مرحلة الصفوة أو الكبار، ويتم ضم كل من وصل إلى هذه المرحلة للمنتخبات القومية.