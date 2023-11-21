وزيرة التخطيط تناقش ملفات الحكومة والتنمية المستدامة مع مسؤولة قطرية

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ السيدة لولوة الخاطر، وزيرة التعاون الدولي القطرية والوفد المرافق لها؛ لبحث سبل التعاون المشترك.

آخر تحديث لرؤية مصر 2030

واستعرضت وزيرة التخطيط ملفات عمل الوزارة، موضحة أنها مسؤولة عن رؤية مصر 2030 والتي تعد النسخة الوطنية لأجندة التنمية المستدامة وتحديثها بما يتوافق مع التغيرات العالمية، وفي إطار الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063، بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديميين والشباب، مشيرة إلى آخر تحديث لرؤية مصر 2030 الذي تم اتاحتها مؤخرا على الموقع الرسمي للوزارة.

الخطط القصيرة ومتوسطة وطويلة المدى

كما أشارت السعيد إلى أنّ الوزارة مسؤولة عن إعداد الخطط القصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، مشيرة إلى الجهات التابعة للوزارة، ومنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة- الذراع التدريبي للوزارة والمبادرات والبرامج التي يقدمها المعهد ومنها مبادرة كن سفيرا، التي تهدف إلى نشر فكر التنمية المستدامة بين الشباب، ومبادرة العقول الخضراء green minds التي تهدف إلى نشر الوعي وتعزيز السلوك المستدام لمكافحة التغير المناخي لدى طلاب المدارس.

كما أشارت السعيد إلى معهد التخطيط القومي الذي يعد من أقدم معاهد التخطيط على مستوى الوطن العربي.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

وأوضحت الوزيرة أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تهدف إلى إيجاد حلول لمشكلات البيئة وتوعية المواطنين بالمحافظات عن التغيرات المناخ، لافتة إلى جائزة مصر للتميز الحكومي بفئاتها المختلفة والتي تهدف إلى خلق جو تنافسي إيجابي فعال وترسيخ مبادئ وقيم التميز بالجهاز الإداري للدولة.

صندوق مصر السيادي

ولفتت إلى صندوق مصر السيادي- الذراع الاستثماري للدولة- والذي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة عن طريق استغلال تلك الأصول وهيكلتها، مشيرة إلى التعاون مع صندوق قطر للاستثمار.

من جانبها ثمنت وزيرة التعاون الدولي القطرية جهود الوزارة، مشيرة إلى تطلعها للتعاون الثنائي في المستقبل في عدد من الملفات منها الجزء الخاص بالحوكمة والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى التعاون الاستثماري بين البلدين.

حضر اللقاء السفير طارق علي الأنصاري سفير قطر بالقاهرة، ومن وزارة التخطيط السفير هشام بدر مساعد الوزيرة للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، وكمال نصر مساعد الوزيرة لشؤون المكتب الفني، دكتورة منى عصام مساعد الوزيرة لشؤون التنمية المستدامة، وائل زيادة مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، السفير حازم خيرت مدير مكتب التعاون الدولي، أميرة حسام معاون الوزيرة لشؤون التنمية المستدامة.