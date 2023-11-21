وعود الرئيس الأرجنتيني الجديد الصادمة.. يسمح بتجارة السلاح والأعضاء

بعد إثارته للجدل على مدار أعوام، فاز خافيير ميلي الرئيس الأرجنتيني الجديد في الانتخابات الرئاسية ليتولى الحكم في 10 ديسمبر المقبل، محملا بآمال لإنقاذ الاقتصاد الأرجنتنيني بأفكاره اليبرالية المتشددة، خلفا للرئيس ألبيرتو فرناندز المنتمي إلى التيار البيروني، وهو تيار عمالي يساري محسوب على يسار الوسط

من هو خافيير ميلي الرئيس الأرجنتيني الجديد؟

دخل السياسة قبل عامين فقط عندما انتخب نائبا عن بوينس آيرس. أنشأ حزبه الخاص La Libertad avanza (الحرية تتقدم) يعرف باسم إل لوكو (أي المجنون) يتخذ من فيكتوريا فيلارويل عضو الكونجرس الأرجنتيني المحافظة المتشددة نائبة له وستتولى منصب نائبة رئيس الجمهورية يقول إنه يسير على خطى الرئيسين السابقين الأمريكي دونالد ترامب، والبرازيلي جايير بولسونارو.

برنامج انتخابي صادم للرئيس الأرجنتيني

طرح الرئيس الأرجنتيني تعديلات جذرية في هيكلية الحكومة القادمة وعد بإلغاء وزرات التعليم وحقوق المرأة والعمل والتضامن والصحة والنقل.

إلغاء المزايا الاجتماعية وقال إنها «تشجع على الكسل»

إغلاق البنك المركزي الأرجنتيني، إنهاء العمل بعملة البيزو الأرجنتينية ودولرة الاقتصاد (أي الاعتماد على الدولار كعملة رسمية).

إضفاء الشرعية على بيع الأعضاء البشرية وجعلها مصدر للدخل بالنسبة للفقراء.

تحرير تجارة الأسلحة ودعم مبدأ «الدفاع عن النفس»

حظر الإجهاض الذي تم تسهيله قانونيا في البلاد في ديسمبر 2020

رفض السياسات الموضوعة للدفاع عن الأقليات الجنسية والعرقية.