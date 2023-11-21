«التنمية المحلية»: إنشاء أسواق حديثة بديلة لـ«العشوائية» في المحافظات

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، متابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير الأسواق الرسمية والعشوائية، وإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق العشوائية بالمحافظات، من أجل تنمية التجارة الداخلية والصناعات المرتبطة بها وتوفير فرص عمل، وتعظيم موارد المحافظات.

وأشار الوزير إلى العمل على تطوير جميع الأسواق من خلال إعداد مخطط تفصيلي، والحد من ظاهرة الأسواق العشوائية، خاصة التى تعوق الحركة المرورية، مع مراعاة اشتراطات الحماية المدنية، و تحديد أماكن لإنشاء أسواق بديلة للأسواق العشوائية وتكون قريبة منها وتخطيطها بصورة مناسبة وبما يضمن توفير منافذ للسلع للمواطنين.

تطوير الأسواق العشوائية

وفى سياق متصل، تلقت وزارة التنمية المحلية تقريرمحافظة بورسعيد بشأن أعمال تطوير الأسواق العشوائية، ضمن خطة المحافظة للقضاء على الأسواق التي تتسبب في أضرار بالمناطق السكانية المتواجدة بها أو إعاقة الحركة المرورية، والإضرار بالشكل الحضاري.

وأعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، استمرار أعمال إنشاء سوق «خديجة» الحضاري، في إطار خطة المحافظة لإزالة كل الاسواق العشوائية واستبدالها بأسواق حضارية حديثة، ضمن خطة التطوير الشاملة التي تشهدها المنطقة، بالتزامن مع تطوير ورفع كفاءة عدد من المناطق السكنية بحي الضواحي.

تقديم خدمات أفضل للمواطنين

وأشار محافظ بورسعيد، إلى مواصلة أعمال إنشاء السوق الحضارى لخدمة أهالي المنطقة وتحقيق مظهر حضاري، فضلا عن مواصلة تطوير منطقة خديجة «أ و ب»، والتي تتضمن رصف ورفع كفاءة الطرق وتطوير مناور العمارات من الخارج ومعالجة الصرف الصحي من الخارج والاهتمام بشبكة بالوعات أمطار وإعادة الشيء لأصله وإزالة الأرصفة ووضع طبقة الأسفلت النهائية بالشوارع الداخلية.