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«التنمية المحلية» تستجيب لشكاوى المواطنين وتزيل مخالفة بناء بالجيزة

كتب:

وائل فايز
10:34 م | الإثنين 20 نوفمبر 2023
إزالة مخالفة بناء

إزالة مخالفة بناء

وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وفتح قنوات التواصل معهم من خلال مبادرة «صوتك مسموع» بمختلف محافظات الجمهورية والاستماع إلى شكواهم وسرعة حلها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم وتخفيف المعاناة عن المواطنين وتطوير منظومة الشكاوى.

بناء بدون ترخيص

وتابعت وزارة التنمية المحلية جهود مبادرة «صوتك مسموع» في حل الشكاوى الخاصة بإزالة مخالفة بناء في محافظة الجيزة، ففي محافظة الجيزة تلقت المبادرة صوتك مسموع شكوي بقيام أحد المواطنين في منطقة المريوطية ببناء دور مخالف في أحد العقارات بدون ترخيص وبالمخالفة للقانون.

إزالة مخالفة 

ووجه وزير التنمية المحلية، مبادرة صوتك مسموع  بالتواصل مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الذي وجه علي الفور بتحرك الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والحي وتم إزالة الأعمدة الخرسانية التي تم تشيدها وإزالة المخالفة في المهد واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .

وقدم الأهالي الشكر لوزارة التنمية المحلية ومحافظة الجيزة علي سرعة الاستجابة والتدخل لإزالة المخالفة.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.