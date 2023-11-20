محافظ بورسعيد: نواصل العمل في إنشاء «سوق خديجة» الجديدة بحي الضواحي 

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن استمرار أعمال إنشاء سوق «خديجة» الحضاري، ضمن أعمال التطوير الشاملة بمنطقة خديجة بالضواحي.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لإزالة الأسواق العشوائية كافة، واستبدالها بأخرى حضارية حديثة، ضمن خطة التطوير الشاملة التي تشهدها المنطقة، بالتزامن مع تطوير ورفع كفاءة عدد من المناطق السكنية بحي الضواحي.

مواصلة تطوير منطقة خديجة

وأشار محافظ بورسعيد، إلى مواصلة أعمال إنشاء السوق الحضاري لخدمة أهالي المنطقة، وتحقيق مظهر حضاري لائق ، بالإضافة إلي مواصلة تطوير منطقة خديجة «أ» و«ب»، التي تتضمن رصف ورفع كفاءة الطرق، وتطوير مناور العمارات من الخارج ومعالجة الصرف الصحي من الخارج، وعمل شبكة بالوعات أمطار وإعادة الشيء لأصله وإزالة الأرصفة، ووضع طبقة الأسفلت النهائية بالشوارع الداخلية.

السوق الحضاري لخدمة الأهالي

وأوضح محافظ بورسعيد، أن الأعمال قاربت على الانتهاء ، موجها بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من أعمال إنشاء السوق الحضاري، لخدمة أهالي المنطقة وتحقيق مظهر حضاري، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية، تماشيا مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية، للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لأحياء المحافظة كافة، لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين.

يذكر أن محافظة بورسعيد، شهدت بناء أسواق حضارية بدلية عن الأسواق العشوائية في مختلف أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد، منها سوق السمك الجديدة بمجمع أسواق حي العرب، الذي يشهد إقبالا من الزائرين في رحلات اليوم الواحد من مختلف المحافظات.