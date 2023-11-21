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قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 45 فلسطينيا في الضفة الغربية

كتب:

مريم جاد
10:50 ص | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
قوات الاحتلال الإسرائيلي

قوات الاحتلال الإسرائيلي

أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، إن قوات الاحتلال قامت باعتقال 45 فلسطينيا في الضفة الغربية.

استهداف المستشفى الإندونيسي

وفي سياق متصل، تستمر جرائم الاحتلال حتى اللحظة الحالية، إذ استهدفت القوات الإسرائيلية، خلال الساعات الأخيرة، المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، وتوقفت مولدات الكهرباء بالمستشفى بسبب القصف المستمر، وفقا لقناة «القاهرة الإخبارية».

وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي كلا من ضاحية شويكة شمال طولكرم، وحي أم الشرايط بمدينة البيرة، ومخيم الفارعة قرب طوباس، ومخيم عقبة جبر في أريحا.

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بقلم مريم جاد