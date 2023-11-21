«إبادة حقيقية».. باحث يكشف أسباب زيادة الضحايا الفلسطينيين من الأطفال والنساء

قال الدكتور أحمد رفيق عوض رئيس مركز الدراسات المستقبلية في جامعة القدس، إنّ المحتل الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة والشعب الفلسطيني يشن هجوما أوسع وأعمق وأكثر وحشية.

أسباب استهداف العدو للنساء

وأضاف «عوض» في مداخلة عبر تطبيق سكايب ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «هذه المرة تحديدا، يستهدف العدو الإسرائيلي النساء والأطفال لعدة أسباب، حيث ثبت أمام العالم كله أن الأهداف المدنية أهداف عسكرية، وبالتالي، فقد قصف المنازل والبيوت والمساجد والكنائس، كما أن العدو يريد التأثير على الأجيال القادمة في عملية إبادة حقيقية».

الاحتلال يريد كسر ظهر المقاومة

وأكد رئيس مركز الدراسات المستقبلية في جامعة القدس، أن العدو يستهدف كسر ظهر المقاومة، بحيث يضغط على الحاضنة الشعبية حتى تستلم المقاومة بسرعة، وارتقى عدد كبير من النساء والأطفال لأن العدو يقصف المنازل والبيوت ومراكز الإيواء، حيث قصف المدارس التي تحمل علم الأمم المتحدة وقصف المستشفيات، بالإضافة إلى الكنائس والمساجد والبيوت.