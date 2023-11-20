«الأمم المتحدة»: 50 ألف امرأة حامل على وشك الولادة في ظروف قاسية بقطاع غزة

توقعت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد النساء والفتيات ريم السالم، تعرض نحو 50 ألف امرأة حامل في قطاع غزة للولادة في ظروف مزرية على نحو متزايد، بما فيها 5 آلاف و500 امرأة من المقرر أن تلدن خلال شهر، ما يؤدي إلى إجبار أكثر من 180 امرأة يوميا على الولادة في ظروف غير إنسانية ومهينة وقاسية وفي ظروف خطيرة.

الأمم المتحدة: استشهاد طفل فلسطيني كل 10 دقائق

وأضافت السالم، في بيان، أن 420 طفلا فلسطينيا يُستشهدون أو يصابون يوميا في غزة وفقا لـ«منظمة الصحة العالمية»، أو طفلا واحدا كل 10 دقائق، مضيفة إن الاعتداء على كرامة المرأة الفلسطينية وحقوقها اتخذ أبعادا جديدة ومرعبة، وأصبح آلالاف منهن ضحايا لجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

واستُشهد 12 فلسطينيا على الأقل، وأصيب العشرات، في قصف لمدفعية الاحتلال، اليوم، لمدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» تؤوي نحو ألفي نازح من مناطق شمال قطاع غزة، بمنطقة «بلوك 12» بمخيم البريج، وفقا لما ذكرته مصادر محلية.

وواصلت قوات الاحتلال، حصار «المستشفى الإندونيسي» شمال غزة، مستهدفة كل من يتحرك في محيطه، فيما أشارت مصادر طبية، إلى عدم التمكن من إخراج 12 شهيدا من المكان، نظرًا للقصف، وملاحقة الجنود، للفلسطينيين، الذين خرجوا من المستشفى، في تل الزعتر القريبة.

سلطات الاحتلال تواصل سياسة هدم منازل الفلسطينيين

وشرعت سلطات الاحتلال، اليوم، بهدم مبنى سكين قيد الإنشاء، في بلدة الزعيم شرق القدس المحتلة، فيما أشارت هيئة «شؤون الأسرى والمحررين» و«نادي الأسير» الفلسطيني، اليوم، إلى اعتقال جنود الاحتلال، منذ مطلع 2023 أكثر من 880 طفلا، وأضافتا في بيان، لمناسبة «يوم الطفل العالمي»، أن عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال، بلغ حتى نهاية أكتوبر الماضي، أكثر من 200 طفل بينهم 26 طفلًا رهن الاعتقال الإداري في 3 سجون «عوفر-مجدو-الدامون».