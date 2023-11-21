«رياضة الوادي الجديد» تنظم ندوة عن مخاطر الإدمان وعواقبه القانونية

نفذت مديرية الشباب والرياضة في محافظة الوادي الجديد، ممثلة في إدارة البرلمان والتعليم المدني، اليوم الثلاثاء، ندوة تثقيفية للشباب عن مخاطر الإدمان وتأثيره وتشخيصه وعواقبه القانونية، وذلك بمشاركة 30 مشاركا.

أضرار الإدمان

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، بهاء الدين شوقي، لـ«الوطن»، إن اللقاء يهدف إلي أن مشكلة المخدرات حاليًّا هي من أكبر المشكلات التي تعانيها دول العالم وتسعى جاهدة لمحاربتها؛ لما لها من أضرار جسيمة على النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، ولم تعد هذه المشكلة قاصرة على نوع واحد من المخدرات أو على بلد معينة أو طبقة محددة من المجتمع، بل شملت جميع الأنواع والطبقات، كما ظهرت مركبات عديدة جديدة لها تأثير واضح على الجهاز العصبي والدماغ.

أسباب الإدمان

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، إنه حاضر خلال فعاليات اللقاء الدكتوره نجوى احمد عبدالله واعر استاذ تخصص قسم علم النفس، والتي تناولت محاور الندوة معرفة اسباب الجهل بأخطار استعمال المخدرات ،وضعف الوازع الديني، والتنشئة الاجتماعية غير السليمة، وحالات التفكك الأسري، والفقر والجهل والأمية، والثراء الفاحش والتبذير دون حساب، وانشغال الوالدين عن الأبناء، وعدم وجود الرقابة والتوجيه، وعدم وجود الحوار بين أفراد العائلة، ومجالسة أو مصاحبة رفاق السوء، والبطالة والفراغ.