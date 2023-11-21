«كيفية مساعدة الشباب والمراهقين على مكافحة الإدمان» ندوة بخدمة اجتماعية سوهاج

نظم المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بسوهاج، قسم التدريب والبحوث وبالتعاون مع مستشفى سوهاج للصحة النفسية وعلاج الإدمان، ندوة بعنوان «الإدمان وتأثيره على الشباب الجامعي»، تحت رعاية الدكتور محمد فوزي العمدة، رئيس مجلس إدارة المعهد، الدكتور بهجت محمد رشوان عميد المعهد.

كيفية مساعدة الشباب والمراهقين على مكافحة الإدمان

وحضر الندوة العديد من الشخصيات والأساتذة الجامعيين منهم الدكتور مجدى تركس، رئيس قطاع الفرقة الثانية، والدكتور على نصاري، المشرف العام على التدريب، والدكتورة سناء فارس، تحت شعار عام الصحة النفسية برعاية الدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتورة وسام أبو الفتوح، مدير عام الإدارة العامة لشؤون المستشفيات بالأمانة، وبالتعاون مع إدارة علاج الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان برئاسة الدكتورة رغدة الجميل

وحاضر بالندوة كلا من الدكتور أكرم أحمد الصاوي، مدير عام مستشفى سوهاج للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتور موللر وديع هنري، مدير الطب العلاجي بالمستشفى، والدكتور هنري مريس كامل، مدير وحدة الإدمان بالمستشفى، والدكتور علاء صادق رفاعي - أستاذ تنظيم المجتمع ووكيل المعهد لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور علاء السيد خالد العمري - مدرس الصحة النفسية ومدير وحدة ضمان الجودة بالمعهد.

وحضر الندوة عدد يتجاوز 600 طالب وطالبة من المعهد وتضمنت الندوة الحديث عن كيفية مساعدة الشباب والمراهقين على مكافحة الإدمان، ونسب التعاطي والإدمان وأنواع المخدرات المنتشرة في محافظة سوهاج، ومراحل العلاج من الإدمان، وكيفية تأهيل متعافي الإدمان لعدم العودة مرة أخرى لتعاطى المخدرات، ودور الأخصائي الاجتماعي في التعامل مع الإدمان.