التضامن: تأهيل متطوعين من طلاب الجامعات لتنفيذ برامج التوعية بأضرار الإدمان

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي معسكرا تدريبيا لإعداد وتأهيل القيادات التطوعية من الشباب والفتيات من 5 جامعات مصرية «القاهرة، حلوان، الزقازيق، سوهاج، جنوب الوادي بمحافظة قنا»؛ لتنمية العمل التطوعي ومكافحة تعاطي المخدرات.

الهدف من المعسكر

يهدف المعسكر والذي استمر لمدة 3 أيام بمشاركة 160 طالبا وطالبة إلى استثمار طاقات الشباب الإيجابية وإعداد برامج تدريبية تؤهلهم كقيادات للعمل التطوعي، كما يهدف إلى زيادة قدرات الشباب المعرفية والمهارية في مجال خفض الطلب على المخدرات، وتم اختيارهم كقيادات في العمل التطوعي من إجمالي 1500 طالب وطالبة تقدموا لبيوت التطوع التابعة للصندوق داخل الجامعات المصرية للانضمام لرابطة متطوعي الصندوق.

وأجريت اختبارات للمتقدمين لاختيار أفضل العناصر والعمل على تنمية مهاراتهم من خلال المعسكرات التدريبية وإعدادهم كقيادات تطوعية للمشاركة في تنفيذ المبادرات والأنشطة التوعوية عن أضرار المخدرات داخل الجامعات المصرية، وتعريف الشباب بصندوق مكافحة الإدمان وخدماته الوقائية والعلاجية والرد على الاستفسارات التي تدور في الإدمان عن طبيعة مرض الإدمان وإمكانية العلاج مجانا، وفي سرية تامة من خلال الخط الساخن 16023.

وصرحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن المعسكر يهدف إلى زيادة قدرات الشباب والفتيات المعرفية والمهارية في مجال خفض الطلب على المخدرات ،حيث تم إعداد مجموعة من الشباب والفتيات كقيادات تطوعية، لافتة إلى أن من ضمن المهام الوظيفية لهؤلاء الشباب المنضمين لوحدات التطوع بصندوق مكافحة الإدمان المشاركة في إعداد وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي يضعها الصندوق للوقاية من تعاطى المخدرات وتنفيذ الأنشطة التوعوية داخل الجامعات والمدارس لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان‪ .‏‪

بيوت التطوع تستهدف جذب الشباب من طلاب الجامعات

وتستهدف «بيوت التطوع» التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي داخل الجامعات المصرية العمل على جذب الشباب من طلاب الجامعات وشرح لهم كيفية الوقاية من تعاطي المواد المخدرة والرد على الاستفسارات حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والعلاج المجاني من خلال الخط الساخن 16023 من خلال متخصصين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، حيث يتم التواصل مع الطلاب وتوعيتهم بمخاطر تعاطي المواد المخدر، وتصحيح المعتقدات الخاطئة المرتبطة بثقافة تعاطي المخدرات مثل كوّن المخدرات تساعد على تنشيط الذاكرة ونسيان الهموم وغيرها من المعتقدات الخاطئة لدى بعض الشباب.