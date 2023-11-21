فوز مبادرة «إعداد الطالب الباحث» بالمركز الأول في جامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، فوز مبادرة إعداد الطالب الباحث وبناء الجمهورية الجديدة، المعروفة بـ SIA Era، بكلية العلوم بالمركز الأول في مسابقة المبادرات المجتمعية على مستوى الجامعة وتم تصعيد المبادرة لتمثيل الجامعة على مستوى الجمهورية، وذلك تحت إشراف الدكتور حمادة محمد محمود عميد كلية العلوم.

تعليم الطالب أساسيات البحث العلمي

من جانبه، وجه رئيس الجامعة التهنئة لأعضاء المبادرة على المجهود المبذولة، موضحاً أن المبادرة تهدف إلى تعليم الطالب أساسيات البحث العلمي بدايةً من كيف يصيغ الأسئلة البحثية، انتقالا إلى تعليمه كيف يقرأ مقالا بحثيا ويعثر على نقطة بحثية للدراسة والكتابة العلمية، فضلاً عن تعليمه المشاركة في ورقة بحثية واكتساب القدرة على التفكير بشكل علمي سليم واتباع خطوات التفكير العلمي.

تعزيز مهارات البحث العلمي

فيما أشاد عميد كلية العلوم بجامعة بني سويف بالإسهامات القيمة للمبادرة وتأثيرها الإيجابي على مستقبل الطلاب والمجتمع، مشيراً إلى أن المبادرة تشمل ثلاث مراحل تعليمية، تركز على تعزيز مهارات البحث العلمي والمشاركة في المجموعات، بالإضافة إلى تنفيذ أبحاث علمية على أرض الواقع وتطبيق مفاهيم ريادة الأعمال.

الفريق الفائز

تجدر الإشارة إلى أن الفريق الفائز يضمّ الطالب كيرلس ممدوح نصيف (الفرقة الرابعة - برنامج الميكروبيولوجي والكيمياء الحيوي)، والطالب أحمد فاروق الحميلي (الفرقة الثالثة - برنامج الميكروبيولوجي والكيمياء الحيوي)، ريم حسن حسين (الفرقة الرابعة - برنامج الميكروبيولوجي والكيمياء الحيوي)، هدير حمادة أحمد (الفرقة الرابعة - برنامج الميكروبيولوجي والكيمياء الحيوي)، أروى أحمد عبد الستار (الفرقة الثالثة - قسم جيولوجيا كيمياء)، هدير حسين يحيى (الفرقة الثالثة - قسم كيمياء منفرد).