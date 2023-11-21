«القاهرة الإخبارية»: سماع دوي صافرات الإنذار في مستوطنة برعام شمال إسرائيل

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، قبل قليل، سماع دوي صافرات الإنذار في مستوطنة برعام شمال إسرائيل، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أعلنت إجلاء نحو 100 جريح في منتصف الليل من المستشفى الإندونيسي إلى مستشفى ناصر في خان يونس، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا قرب مستشفى كمال عدوان في غزة، كما تجدد القصف الإسرائيلي على خان يونس بقطاع غزة، وفقًا لما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».